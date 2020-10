Di Meco : "Il y a un coup à jouer pour l'OM"

L'ancien défenseur de l'OM, Eric Di Meco, a été interrogé par La Provence sur la phase de poules de Ligue des Champions.





"J'ai du mal à visionner ce qui peut se passer avec le Covid. Manchester City est favori mais souffre cette saison. Personne ne sait ce qui peut se passer, ce qui rend cette poule intéressante. Il y a peut-être un coup à jouer pour l'OM, mais il va falloir que l'équipe hausse son niveau. Si André Villas-Boas trouve la bonne formule, ça peut être sympa. D'autant que ce club est capable de faire de belles saisons européennes même quand il connaît des difficultés en championnat. On a eu les exemples de 2004 et 2012. L'OM est capable de se transcender pour cette compétition."



Marseille va affronter dans le groupe C l'Olympiakos, puis Manchester City et le FC Porto.