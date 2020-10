Un sponsor illégal sur le maillot ?

L'OM pourrait se faire taper sur les doigts à cause d'un de ses sponsors.





Selon les informations de Capital, Jacques-Henri Eyraud pourrait avoir été "négligent" vis-à-vis de la marque IQONIQ, qui apparaît sur les manches du maillot de l'OM. "Au regard de la loi française, c'est bien possible (qu'il ait été négligent), car l'entreprise utilise l'image du club phocéen pour la promotion d'une Initial Coin Offering (ICO), une levée de fons utilisant les cryptomonnaies. Cette opération consiste à proposer aux investisseurs (particuliers ou non) d'acquérir des jetons numériques développés par IQONIQ (des "IQQ") avec des cryptomonnaies bitcoin ou ether. (...) Le problème, c'est que la règlementation est très claire à l'égard des ICO depuis l'adoption de la loi Pacte en 2019 (...) Une exception est possible si l'entreprise est titulaire d'un visa délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'organisme public chargé de protéger les investisseurs. Mais, selon nos informations, IQONIQ n'a jamais déposé de dossier en ce sens."



Le sponsor de l'OM serait donc illégal, et le club s'expose, si c'est confirmé, à une amende.