Ménès fait confiance à Villas-Boas pour la LDC

Le consultant de Canal s'en remet au coach portugais pour sortir de la poule de la Ligue des Champions.





"Je pense que, sur le papier, l'Olympiakos n'est peut-être pas forcément supérieur au niveau de l'équipe type. Je pense que l'effectif des Grecs est plus dense. L'avantage, c'est que le match va avoir lieu au Pirée, mais sans public (en fait, 3500 personnes, ndlr). Et ça, quand tu joues contre un club grec, ça joue beaucoup. Donc peut-être que l'OM a un coup à jouer à ce niveau-là. (...) Il y a un vrai pessimisme ambiant. Vous avez vu le sondage qu'il y a eu au CFC samedi : 72 % des gens pensent que l'OM ne sortira pas de cette poule. Je ne sais pas, j'ai plutôt tendance à faire confiance à Villas-Boas qui trouve toujours des trucs" a affirmé Pierre Ménès sur Twitter.



Début de réponse mercredi soir, à 21h, contre l'Olympiakos, avant de s'opposer à Manchester City et à Porto.