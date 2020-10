Da Fonseca minimise le rôle de Longoria

Le commentateur argentin Omar Da Fonseca a évoqué le directeur sportif olympien sur BeIN Sports.





"Son rôle est strictement lié à l'économique. Aujourd'hui, vouloir dénicher la perle rare, le joueur que personne ne connaît, ce n'est plus possible. Maintenant, on appuie sur un bouton et on a toutes les images de tout le monde. La manoeuvre est toujours liée au fait de séduire les joueurs. Souvent, dans le foot, le côté matériel a une séduction forte."



Omar Da Fonseca dit donc que Pablo Longoria, 34 ans, sera moins jugé sur sa capacité à dénicher des joueurs inconnus, qui ne le sont en fait pas vraiment pour les recruteurs de tous les clubs, que dans sa capacité à recruter de bons joueurs, et pas forcément des pépites, en les séduisant.