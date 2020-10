Ménès ne voit pas l'OM en 4-4-2 en LdC

Le journaliste de Canal Plus ne croit pas au retour de Dimitri Payet dans la même tactique que contre Bordeaux, samedi.





Pierre Ménès est revenu sur la rencontre OM 3-1 Bordeaux : "Marseille a très largement battu Bordeaux, avec un 4-4-2 losange dans lequel (Michaël) Cuisance avait pris la place de (Dimitri) Payet. Il faudra voir si ce système de jeu peut rester en l'état avec le retour de Dimitri (Payet), ce dont je doute. L'OM a ouvert le score sur un très joli but de Thauvin, avant que le penalty du même Thauvin ne soit repoussé par (Benoît) Costil. (...) C'est évidemment le meilleur match des Olympiens au Vélodrome cette saison - ce qui n'est pas très difficile quand on se souvient des trois premiers - et cela leur permet de prendre un peu de confiance avant la Ligue des Champions et d'intégrer des recrues comme Cuisance, qui a joué utile sans prendre de risque."



Le consultant ne croit pas que le coach André Villas-Boas va reconduire le même schéma contre la formation grecque, en Ligue des Champions. Le Portugais pourrait reconduire son 4-3-3, avec Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les ailes.