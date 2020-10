Rami avait proposé deux joueurs à l'OM

Dans La Provence, le défenseur central passé par l'OM a confié avoir fait brièvement le directeur sportif.





"Pour le Champions Project, à l'époque, j'étais allé voir le président et je lui avais dit de regarder tel ou tel joueur, comme le jeune (Marcus) Thuram, un crack, ou Yusuff Poulsen, qui pouvait nous faire du bien parce qu'il était grand et athlétique. Mais, non. Je suis déçu. Au final, on est en Ligue des Champions. Je parle en tant que supporter. Quand tu proposes quelque chose comme ça et que tu ne fais pas un mercato très intelligent, que tu ne prends pas un attaquant tueur, c'est compliqué ensuite..."



A la décharge des dirigeants de l'OM, proposer des noms et concrétiser des transferts sur ces mêmes noms sont des choses bien différentes. Marcus Thuram, 23 ans, joue à Mönchengladbach, et Yussuf Poulsen, 26 ans, au RB Leipzig.