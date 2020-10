Djellit : "Benedetto encore muet"

L'Argentin n'a toujours pas ouvert son compteur but en L1 cette saison.





Le journaliste Nabil Djellit, sur son compte Twitter, a semblé défendre le bilan négatif de Dario Benedetto : "Benedetto encore muet. Il crée des espaces pour les autres mais rien à se mettre sous la dent pour l'Argentin."



Et c'est effectivement là que le bât blesse : l'attaquant de 30 ans n'a eu aucune occasion de but contre Bordeaux, samedi soir, et comme dans la plupart des matchs précédents de L1. Ses coéquipiers ont du mal à le trouver, et lui donnent très peu de ballons exploitables. Espérons que Dario Benedetto puisse enfin ouvrir son compteur but en Ligue des Champions, contre l'Olympiakos, mercredi soir.