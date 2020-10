Thauvin : Longoria y croit encore

Pablo Longoria croit toujours possible de convaincre Florian Thauvin (27 ans) de prolonger.





"Florian Thauvin fait partie du patrimoine du club. C'est pour ça que ça serait dur de perdre un joueur important comme lui. Dans sa situation, il sera libre, c'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble, club, joueur, entourage, pour trouver la meilleure solution. Le football et la vie, c'est toujours trouver des solutions", a déclaré le directeur du football de l'OM au micro de Téléfoot. Et d'ajouter : "Je crois vraiment en les paroles de Florian quand il parle de continuité, et je suis content de trouver une ouverture de son côté."



Le contrat du milieu offensif est censé prendre fin en juin 2021. Il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 7 apparitions en Ligue 1, cette saison.