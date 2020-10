Riolo : "Lille c'est mieux que Marseille"

Daniel Riolo considère que le LOSC est le grand favori pour la 2e place de Ligue 1, cette saison.





"Je ne sais pas si Lille pourra rivaliser avec le PSG pour le titre, je ne sais pas s'ils peuvent rester dans les clous en nombre de points. Mais pour ce qui est de la 2e place, le favori numéro un, c'est Lille. Incontestablement. Ils sont au-dessus de Marseille, en termes d'effectif, de jeu, de ce qui se passe sur le terrain. Mieux que Rennes ? Ah oui. C'est mieux que Marseille, c'est mieux que Lyon. C'est plus homogène, c'est meilleur derrière", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC. Et d'ajouter : "Je ne vois pas dans une autre équipe en France une telle volonté d'aller de l'avant vite, de jouer rapidement les transitions et de toujours trouver le geste juste."



Pour rappel, l'OM et Lille ont fait match nul (1-1), au stade Orange Vélodrome, le 20 septembre. Il paraît bien tôt pour tirer des conclusions sur les jeux des uns et des autres.