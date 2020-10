Rami : "Je n'ai pas de problème avec l'OM"

Adil Rami (34 ans) est revenu sur son passage à l'OM. Il assure n'avoir de problème qu'avec une personne, a priori Jacques-Henri Eyraud.





"Je suis fier d'avoir pu jouer dans ce club que j'aime beaucoup, d'avoir pu faire une belle saison, d'avoir emmené cette équipe en finale de la Ligue Europa. C'est ce que j'avais en tête le premier jour où j'ai signé. Au début, on me prenait pour un doux rêveur, mais finalement, on l'a quand même fait", a déclaré le défenseur lors d'un entretien donné à La Provence.





"Ça, je ne pardonnerai jamais"

Il regrette de ne pas avoir participé à l'aventure avec André Villas-Boas : "Je me dis surtout que j'aurais pu réaliser une belle saison avec André Villas-Boas, que mon caractère m'aurait permis de me faire pardonner par rapport à ma deuxième année à l'OM. Je suis fait de hauts et de bas. J'avais commencé ma préparation, j'étais prêt à entamer cette troisième saison et on m'a coupé l'herbe sous le pied, c'est frustrant. Ça, je ne pardonnerai jamais." Et d'ajouter : "Comme je le dis depuis le début, on a l'impression que mon combat est contre l'OM, le staff, etc. Mais pas du tout ! Je n'ai pas de problème avec l'OM, mais juste avec une personne... Le coach n'a pas eu son mot à dire, il n'était même pas au courant. En tout cas, je le supporte à distance. Je l'aime beaucoup. Au Portugal, il suscite un énorme respect. Il est vu comme quelqu'un de rigoureux, sérieux et très intelligent."



Rami a joué 75 matchs sous le maillot olympien, entre 2017 et 2019.