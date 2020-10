MacHardy : "Cuisance doit jouer à la place de Sanson"

Jonatan MacHardy pense que Michaël Cuisance (21 ans) va chiper la place de Morgan Sanson (26 ans), ces prochaines semaines.





"Cuisance, j'ai un peu de mal à le voir jouer en faux 9. Contre Bordeaux, il n'a pas joué à son meilleur poste. C'est un joueur qui est meilleur en numéro 8. Quand on voit la qualité technique qu'il a et ses intentions, ce n'est pas que j'ai une dent contre lui, mais il peut faire mieux. Et il doit jouer à la place de Sanson. C'est un joueur surcoté, il n'a pas sa place dans le onze de départ. Il joue car il met des buts de temps en temps et parce qu'il a une débauche d'énergie, en étant à la fois partout et nulle part. Cuisance est amené à prendre sa place. Je suis Villas-Boas, je garde ce 4-4-2 en losange, avec un milieu Cuisance - Kamara - Rongier, Payet en 10, et le duo Thauvin - Benedetto devant. Tout cela avec des latéraux qui montent pour faire des centres", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.



Michaël Cuisance a effectivement fait une bonne impression lors de sa première apparition sous la tunique de l'OM.