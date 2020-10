Amavi : "Pour moi, c'est un doublé..."

Jordan Amavi (26 ans) a réalisé une grosse prestation, face à Bordeaux. Il a confié sa satisfaction, après le match.





"Quand j'étais à Nice, Claude Puel me mettait dans cette position sur coups de pied arrêtés, et il me demandait de toujours dévier les ballons. Cette saison-là avec Nice, j'avais mis quasiment le même but, déjà contre Bordeaux. Donc c'était fait exprès, ce n'est pas un pur hasard", a expliqué le latéral gauche avec le soutire dans une vidéo publiée par le site officiel de l'OM. Il considère d'ailleurs qu'il a marqué deux buts : "Pour moi je le compte, pour moi, c'est un doublé... Non je rigole ! Non ils ne me l'accordent pas, ce n'est pas grave. C'est quand même un but qui fait du bien à l'équipe, donc c'est l'essentiel."





"On a faim d'Europe"

Le natif de Toulon se tourne désormais vers la C1 : "C'est la plus belle des compétitions, avec l'équipe on a envie de faire belle figure en ligue des Champions. On va faire le nécessaire pour bien se reposer et préparer ça. Personnellement c'est magnifique de la jouer, d'autant plus avec l'OM. On a faim d'Europe", a-t-il poursuivi.



Amavi paraît aujourd'hui s'être parfaitement adapté au contexte marseillais. Il tire l'équipe vers le haut et on peut imaginer qu'il ne tardera pas à se faire remarquer par Didier Deschamps.