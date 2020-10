Villas-Boas a aimé la première de Cuisance

André Villas-Boas a été convaincu par la prestation réalisée par Michaël Cuisance (21 ans), lors d'OM-Bordeaux (3-1).





"Il a fait une très bonne prestation. On a parlé de ce poste de numéro 10, car ce n'est pas sa position préférée, comme Morgan (Sanson), donc on a eu des conversations entre nous pour permettre des changements dans cette position. Il s'est finalement révélé très bon à ce poste. Quand il arrivait à se retourner vers le but adverse, il pouvait mettre des passes en profondeur et dans la largeur aussi, il a trouvé plusieurs fois Amavi. Il a essayé en première mi-temps de frapper du gauche, mais il n'a pas trop réussi. C'est une première bien réussie pour lui", a confié le Portugais face aux médias, après la rencontre.



Cuisance risque bien de bousculer la hiérarchie au sein de l'effectif marseillais, ces prochaines semaines.