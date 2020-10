Riolo : "L'OM a besoin d'un coach à forte personnalité"

Daniel Riolo considère qu'André Villas-Boas a été déterminant, la saison dernière, dans la 2e place obtenue par l'OM.





"Le réveil de l'OM, c'est Villas-Boas. C'est lui qui a ramené Marseille en Ligue des champions. Maintenant, on va voir s'il y aura une continuité. L'OM a besoin d'enchaîner, de retrouver une régularité. L'OM a besoin d'un coach à forte personnalité. On l'a vu avec Bielsa, Gerets. Ils avaient la dimension pour entraîner à Marseille, pour emmener le peuple olympien avec eux. Villas-Boas à ce charisme lui aussi. Marseille a besoin de ce genre de coach", a considéré le journaliste lors d'une interview donnée à But Football Club.



Espérons que les Olympiens sauront enfin lancer leur saison, après le succès obtenu contre Bordeaux (3-1).