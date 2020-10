Villas-Boas : "On avait besoin de cette force"

André Villas-Boas a réagi au succès obtenu par l'OM face à Bordeaux (3-1), samedi soir. Il pense que le nouveau schéma a aidé les joueurs à se sentir plus à l'aise.





"On avait besoin de cette victoire, j'espère qu'elle va nous donner un peu plus de confiance. Toutes les performances individuelles ont été très bonnes, et le changement collectif a bien marché aussi, il a surpris l'adversaire. Avec ce 4-4-2 en losange, on a contrôlé le jeu entre les lignes, mais ce système est difficile aussi défensivement. On verra ce qu'on va faire à l'Olympiakos. On avait besoin de cette force que donne la confiance, en deuxième mi-temps on a été très bien, c'est un très bon match de notre équipe. Maintenant, on est à trois points du premier, on a joué le PSG, le LOSC et l'OL. Si face au FC Lorient, au RC Lens et au RC Strasbourg Alsace, on fait de bonnes choses, on va monter un peu au classement", a-t-il déclaré en conférence de presse.



L'OM jouera face à l'Olympiakos mercredi, en Ligue des Champions.