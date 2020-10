Cuisance : "C'est vrai que je suis heureux"

Michaël Cuisance (21 ans) a fait part de son enthousiasme, après la victoire obtenue par l'OM contre Bordeaux (3-1).





"On a beaucoup travaillé durant cette trêve et ce premier match nous tenait vraiment à coeur après nos mauvais résultats. C'est vrai que je suis heureux et j'ai retrouvé le sourire parce qu'ici je me sens bien et je suis comblé. On a une super bonne communication, la concurrence est saine, on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Je m'éclate de jouer avec eux !" a déclaré le nouveau milieu de terrain olympien.



L'ancien Munichois a montré de belles choses et pourrait prétendre à une place de titulaire, ces prochaines semaines.