Courbis pense que Villas-Boas va dégouter Benedetto

Rolland Courbis pense qu'André Villas-Boas va écoeurer Dario Benedetto (30 ans), à force de l'aligner seul devant.





"Marseille, c'est l'un des endroits où c'est bien d'avoir un douzième homme quand ça va bien, mais à l'inverse, quand ça va mal, tu es à deux de moins. Mais sans public, tout le monde doit se remettre en cause. Le plus dur est à venir. Les applaudissements, on les a faits. Ils vont jouer la Coupe d'Europe. La gestion de l'effectif va être dix fois difficile à faire. Il faut voir autre chose et faire tourner cet effectif. Il faut arrêter d'esseuler Benedetto. Benedetto, à force d'être esseulé, il va se lasser. Il va changer de sport", a déclaré l'ancien entraîneur de Montpellier sur RMC.



Benedetto n'a pas marqué en 5 apparitions en Ligue 1, cette saison.