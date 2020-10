Di Meco pense que les jeunes n'ont pas leur chance à l'OM

Eric Di Meco voudrait que les dirigeants de l'OM fassent davantage de place aux jeunes issus du centre de formation.





"Le constat est le même qu'à l'époque où j'y étais. Pour avoir un bon centre de formation, il faut avoir le meilleur produit possible à l'entrée du centre de formation, c'est-à-dire le premier choix des jeunes qui sont identifiés. Il ne faut plus qu'ils passent entre les mailles du filet. Tous les clubs connaissent les meilleurs jeunes Français. Le problème, c'est qu'il faut arriver à les attirer. Et pour les attirer, il faut que la vitrine, c'est-à-dire l'équipe première, fasse jouer des jeunes. Si mon fils avait été bon au foot, je ne l'aurais pas mis au centre de formation de l'OM parce que les jeunes ne jouaient pas", a déclaré l'ancien latéral gauche au micro de RMC.





"Je donne l'exemple du petit Perrin..."

Et de poursuivre : "Les parents, quand ils regardent, ils veulent savoir si leur fils a une possibilité de jouer rapidement en équipe première. (...) Les jeunes doivent gagner leur place ? Oui, mais ça c'est seulement valable quand on leur donne leur chance, et la plupart du temps, ils ne l'ont pas. Je donne l'exemple du petit Perrin qui a rendu service l'an dernier au-delà même de ce qu'on pouvait espérer. Et là cette année, au lieu de continuer à l'inclure de temps à temps pour le faire progresser, on va chercher un gamin à Dortmund qui a le même âge, qui n'a pas plus de vécu que lui en professionnel et qui va lui passer devant. Est-ce que c'est un bon message envoyé aux parents ?"



On peut imaginer que l'analyse du staff olympien s'appuie sur des observations que ne peut pas faire Eric Di Meco. Les prochains mois révèleront si leurs choix était justifiés.