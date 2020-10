Riou : "C'est à Villas-Boas d'insuffler quelque chose"

Yoann Riou regrette qu'André Villas-Boas n'ait pas trouvé de solutions aux problèmes de l'OM, ces dernières semaines. Il attend davantage du Portugais.





"Il n'accuse pas ses joueurs, il prend pour lui. Mais à un moment donné, cela fait des mois et des mois qu'il est là. La saison dernière, quand Marseille gagnait, c'était souvent ric-rac. Là on voit qu'à chaque match, le meilleur joueur est Mandanda. Il y a de vraies questions. Comment se fait-il que ce soit Mandanda le meilleur à chaque fois ? Comment ça se fait que collectivement, ils n'y arrivent pas comme la saison dernière ? Il y a beaucoup d'interrogations. On adore tous Villas-Boas, il fait du bon travail. Mais la saison dernière, c'était carré, là ils sont à la rue pendant certains matchs, comme contre Lille. À un moment donné, c'est au coach d'insuffler quelque chose", a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



On peut imaginer qu'AVB ne ménage pas ses efforts pour rééquilibrer le système olympien. Espérons que son travail et celui des joueurs paieront rapidement.