Valbuena : "Je voulais revenir à l'OM"

Mathieu Valbuena (36 ans) s'est exprimé sur ses retrouvailles avec l'OM. Il est notamment revenu sur l'accueil houleux du public du stade Orange Vélodrome, en septembre 2015.





"Ç'a été un moment très, très dur, c'est vrai. Mes parents se doutaient de ce qui allait se passer et ils ont préféré ne pas venir. C'est malheureusement aussi le jeu : je savais que je n'allais pas recevoir un très bel accueil, mais à ce point ! Ç'a été très, très loin avec le pendu, les insultes. Avec le recul, je me suis dit que cette haine était aussi forte parce qu'ils avaient eu un amour incroyable pour moi avant. Autrement, ils m'auraient accueilli dans l'indifférence. Je ne regrette pas mon choix d'avoir signé à Lyon (en 2015) parce que je ne pouvais pas rester en Russie. J'aurais aimé revenir à l'OM, mais ça n'avait pas été possible", a-t-il indiqué lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"L'OM m'a aussi poussé vers la sortie"

Il assure effectivement avoir voulu revenir à Marseille, mais que Vincent Labrune ne l'avait pas entendu de la même oreille : "Je voulais revenir à l'OM, oui, mais je n'ai pas senti un intérêt réciproque de la part des dirigeants de l'époque (Vincent Labrune). J'étais dans une situation où je devais partir de Russie à cause des problèmes financiers du club (Dynamo Moscou). Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Jean-Michel Aulas m'a appelé et m'a fait cette proposition. Je pouvais venir dans un bon club, avoir un bon contrat, jouer la Ligue des champions. Je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que je savais ce que les gens allaient se dire. Le choix a été très dur, mais je l'assume." Petit Vélo a enfin révélé avoir été poussé vers la sortie par Vincent Labrune : "Je m'étais attaché à ce club, à des gens, à des supporters. C'était la fin d'une histoire et comme je suis un affectif, ça s'est vu. Mais l'OM m'a aussi poussé vers la sortie cet été-là : Vincent Labrune m'appelait tous les jours pour me convaincre d'accepter l'offre du Dynamo Moscou, qui était intéressante pour le club. Après la Coupe du monde 2014, j'étais à un tournant, le club était à un tournant et j'ai fini par accepter", s'est-il souvenu.



Pour rappel, Valbuena a inscrit 38 buts et délivré 49 passes décisives en 330 apparitions sous le maillot de l'OM, entre 2006 et 2014.