Luis Fernandez croit en l'OM en LdC

Luis Fernandez pense que l'OM dispose des armes pour bien figurer, en Ligue des Champions.





"La Ligue des champions dans ces conditions-là, je pense aussi qu'ils ont le droit de rêver et de penser qu'ils peuvent le faire. On l'a vu quand Lyon a éliminé la Juve et City, quelqu'un pensait que c'était possible ? Et bien l'OM peut faire pareil en Ligue des champions. Il y a le recrutement de Cuisance, un petit jeune qui va leur apporter un peu de vivacité au milieu du terrain et dans l'engagement", a estimé l'ancien entraîneur du PSG au micro de beIN Sports.



Le premier rendez-vous de C1 de l'OM est fixé au 21 octobre, sur le terrain de l'Olympiakos.