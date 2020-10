Sanson : "C'est bien pour les adversaires..."

Morgan Sanson (26 ans) a confié ses regrets de jouer dans un stade Orange Vélodrome vide de tout spectateur.





"On aime sentir qu'il y a du monde derrière nous, ça nous pousse, on a plus de pression, on est plus impliqués. Ça ne devrait pas être le cas, c'est vrai, mais là, c'est mort. C'est bien pour les adversaires, nous, il faut réussir à jouer avec ça. Quand on presse et que le public pousse, ils sont plus à même de trembler", a déclaré le milieu de terrain de l'OM dans L'Équipe.



En attendant le lointain retour du public, les Phocéens tenteront de renouer avec la victoire face aux Girondins de Bordeaux, ce samedi (21h00).