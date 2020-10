Carvalho est sous le charme de Luis Henrique

Ricardo Carvalho s'est exprimé sur Luis Henrique (18 ans), qu'il pense promis à un bel avenir.





"C'est le potentiel. Il a du talent. Il frappe bien, et en vitesse, il est très fort. Pour moi, c'est plutôt un ailier gauche qui peut rentrer à l'intérieur sur son pied droit. Il lui faudra du temps pour l'adaptation, mais je pense qu'il s'adaptera très bien dès qu'il jouera. Il a des caractéristiques incroyables dans le un contre un. Il veut apprendre avec André aussi, c'est important. Quand le coach parle, on est plus attentif à Luis pour qu'il comprenne bien les consignes et puisse bien faire les exercices. Et puis, de toute façon, j'espère qu'il parlera bientôt français", a lancé l'ancien défenseur portugais lors d'un entretien donné à La Provence.



Luis Henrique pourrait faire sa première apparition face à Bordeaux, samedi (21h00).