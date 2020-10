"Mitroglou est là, autant le faire jouer"

Olivier Bossard considère qu'André Villas-Boas a tort de se passer des services de Kostas Mitroglou (32 ans).





Le chroniqueur de la chaîne L'Équipe estime que le coach portugais doit s'appuyer sur l'international grec, afin d'améliorer le rendement offensif de son équipe : "Cette situation m'étonne. Je trouve qu'on manque un peu de respect à Mitroglou, il ne mérite pas ça. Il vient aux entraînements, il ne dit rien, il fait le boulot, il a accepté d'être prêté deux fois, il ne s'est jamais répandu dans les journaux et aujourd'hui on le met à la cave. Marseille devrait en profiter. Il prend 350 000 euros par mois, ils manquent d'attaquants", a-t-il déclaré.



On en oublierait presque que trois ans se sont passés depuis l'arrivée du Grec à Marseille. Il ne paraît pas évident qu'il ait aujourd'hui la condition athlétique requise pour la Ligue 1.