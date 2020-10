Droits TV : Riolo dézingue Eyraud

Daniel Riolo n'a pas aimé l'intervention de Jacques-Henri Eyraud, concernant les droits TV et le conflit qui oppose la LFP à Mediapro.





"Eyraud dans Top Of The Foot... un désastre. Le pauvre inconnu Luzi lundi, le patron de l'OM ce soir... même manque de lucidité, même défaut d'analyse. Un naufrage total. Et le pire c'est qu'après la cata de l'arrêt de la L1, après la crise Mediapro, aucune remise en cause. Rien", a lancé le journaliste de RMC par le biais de son compte Twitter.



Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud était proche de Didier Quillot, l'ancien directeur exécutif de la LFP. Il estimait jeudi qu'il était facile de faire une chasse aux sorcières, maintenant, après s'être tu au moment du choix du diffuseur.