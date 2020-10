Carvalho ne succèdera pas à Villas-Boas, à l'OM

Ricardo Carvalho n'envisage pour l'instant pas de devenir entraîneur numéro un. Il imagine suivre André Villas-Boas dans un autre club, plutôt que de lui succéder sur le banc de touche de l'OM.





"Si André avait pris la décision de partir, je l'aurais suivi. Mais je suis aussi content d'être resté ! Mon fils joue ici (défenseur dans l'équipe U16, NDLR), ma famille vit avec moi. Il peut toujours y avoir un problème avec un directeur sportif, un président, les supporters. On en discutait entre nous dans le staff, on sentait qu'on allait rester", a déclaré l'ancien défenseur lors d'un entretien donné à La Provence. Et d'ajouter : "Quand je vois André entraîner, je me dis que je n'ai pas le niveau, il faut tout contrôler. Honnêtement, je ne veux pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d'adjoint, déjà."



L'ancien joueur de Chelsea apporte déjà une expérience précieuse, au sein du vestiaire marseillais.