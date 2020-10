Quand la FIFA demandait que l'OM disparaisse de la carte

Philippe Tournon, ancien attaché de presse de l'équipe de France, s'est remémoré comment la FIFA avait mis la pression sur le football français pour faire éliminer l'OM, en 1993.





"Ils ont été on ne peut plus clairs : "Les règlements de la FIFA sont bafoués, il y a un club français qui se retourne contre l'UEFA et on ne peut pas l'admettre." Ou ça s'arrête là tout de suite, ou la FIFA prononce l'exclusion du football français de toutes les compétitions de clubs et de sélections nationales A, jeunes et espoirs", a-t-il confié à RMC Sport.





"C'est l'OM qui disparaîtrait de la carte"

Et de poursuivre : "Il était aussi clair que si Tapie ne retirait pas sa plainte, on ne laisserait pas le football français être décapité au niveau des compétitions internationales. Donc c'était la fédération qui allait enlever le numéro d'affiliation à l'OM. Et c'est l'OM qui disparaîtrait de la carte."



Pour rappel, l'OM avait été relégué en D2, en 1994, avant d'être interdit de montée par la DNCG, l'année suivante. La FIFA a semble-t-il été beaucoup moins regardante sur ce qui s'est passé en Liga ou en Serie A.