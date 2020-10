Eyraud veut conserver Villas-Boas

Jacques-Henri Eyraud a indiqué qu'il souhaitait conserver André Villas-Boas, à l'issue de la saison.





Lors d'un entretien accordé à RMC, le président de l'OM a précisé sa volonté de conserver le coach portugais, à la fin de la saison : "Je suis un fervent partisan de la stabilité. On a eu deux coaches en quatre ans. Sur les 20 années précédentes, c'était un coach tous les neuf mois à l'OM. On ne peut pas atteindre le niveau de performance avec l'instabilité. J'ai beaucoup d'admiration pour André, la personne qu'il est. Sa vision autre que le terrain. Avec Pablo (Longoria), il y a un alignement, une collaboration qui est extrêmement frileuse, et j'aimerais beaucoup continuer avec André Villas-Boas. Pour le reste, je ne pense pas que ces discussions doivent avoir lieu par médias interposés", a déclaré le patron phocéen.



AVB avait indiqué ne pas avoir eu de nouvelles concernant une possible prolongation. Il devrait finalement en avoir.