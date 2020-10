Eyraud : "On est le club de l'antiracisme"

Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence concernant la polémique qui a opposé Neymar (28 ans) à Alvaro Gonzalez (30 ans). Il a rappelé quelques valeurs essentielles du club marseillais que certains ont fait mime d'avoir oublié.





"Évidemment qu'Alvaro n'est pas un joueur raciste. J'ai vu un homme blessé, touché, effondré, par rapport à ce qu'il s'était dit de lui. Je suis heureux qu'on ait reconnu qu'il n'y avait pas eu de preuve montrant qu'il avait dit des choses inacceptables et qu'il se concentre aujourd'hui sur le terrain en étant l'homme qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un de bien fondamentalement", a lancé le président de l'OM sur l'antenne de RMC.





"Nos supporters ne l'accepteraient pas"

Et de poursuivre : "L'ADN de l'OM interdit toute forme de discrimination de la part de ses joueurs, ne serait-ce que parce que nos supporters ne l'accepteraient pas. (...) Un joueur étant coupable d'actes de racisme serait immédiatement ostracisé et rejeté par nos supporters." Il a rappelé à certains les combats dans lesquels était engagé l'OM, depuis plusieurs décennies : "On est le club de l'antiracisme. Le club de la diversité. Un club qui est fidèle à la diversité du monde et qui est conscient que sa diversité fait la richesse de notre ville et aussi de notre football."



Pour rappel, La LFP n'a étonnamment pas jugé nécessaire de sanctionner le Brésilien, alors que ses insultes paraissaient assez évidentes. Les retrouvailles entre les deux hommes promettent d'être chaudes.