Eyraud : "Mediapro ? La plus grave crise de l'histoire"

Jacques-Henri Eyraud a commenté la situation liée à Mediapro et aux droits TV. Il considère que la crise est la plus importante traversée par la Ligue 1, dans son histoire. Il maintient néanmoins que le choix de Mediapro était logique.





"Évidemment que le football français traverse la plus grave crise de toute son histoire. Le moment est empreint d'une vraie gravité, et nous sommes tous inquiets. La situation est inexplicable. Quand vous louez un studio ou un deux-pièces pendant trois ans, vous ne vous retournez pas vers votre propriétaire au bout de deux mois en disant que le loyer est trop élevé et qu'il faut le renégocier... On a une vraie incompréhension et il va falloir prendre des décisions. L'OM n'est pas plus en danger que n'importe quel autre club. Mais l'OM regarde la situation avec beaucoup de rigueur, on est très attentif là-dessus, prévient-il. Dans une tempête, il faut un commandant, une unité de commandement, et cette unité c'est Vincent Labrune (le président de la LFP, NDLR) qui l'incarne et qui l'incarne très bien", a lâché le président marseillais sur RMC.





"C'est tellement facile de refaire le match maintenant"

Il pense que la LFP ne peut rien se reprocher sur le dernier appel d'offres : "Arrêtons de dire n'importe quoi sur le fait qu'on a été les plus idiots, les moins bons, à ne pas avoir négocié de garantie bancaire, se défend-il. Il n'y a pas de garantie bancaire sur ces montants-là, tout le monde le sait. C'est tellement facile de refaire le match maintenant, poursuit Jacques-Henri Eyraud. Est-ce qu'à l'époque on avait le sentiment de valoir moins que la Serie A italienne ? Non. Et pourtant le Championnat de France était valorisé bien moins que la Serie A. Ce qu'a fait cet appel d'offres, c'est de faire en sorte que le football français rattrape son retard sur le football italien, sur le football allemand, sur le football espagnol, même si on ne se compare pas à ce dernier. Je parle du retard en termes de valeur. Mediapro était une entreprise très connue des spécialistes du sport, une société qui faisait deux milliards de chiffre d'affaires, et qui en termes de production était quasiment ce qui se faisait de mieux en Europe. Alors arrêtons de vouloir faire la chasse aux sorcières. Restons calmes."



Déjà ébranlé par la crise liée au coronavirus, l'avenir du football français ne paraît plus tenir à grand-chose.