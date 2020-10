Villas-Boas sort la sulfateuse contre Mediapro

André Villas-Boas s'est exprimé sur la situation de droits télévisuels de la Ligue 1, suite à la demande de renégociation de Mediapro.





"Les nouvelles concernant le diffuseur, c'est totalement étonnant, je n'ai jamais entendu ça de ma vie ! Un mec qui parle en début de saison comme le grand sauveur du football français et qui maintenant n'a pas l'argent pour payer, c'est quand même absurde. Je suis surpris que la Ligue ne se soit pas protégée avec des garanties bancaires. C'est surprenant de faire une affaire et après de mettre les clubs dans une situation de faillite économique avec une décision comme ça. C'est surprenant, je ne sais pas comment on va s'en sortir, je fais confiance à la Ligue et aux clubs pour trouver la meilleure solution. Je rêve aussi de maisons à Beverly Hills à 20 millions, mais je ne peux pas les acheter. Je ne vais pas faire une proposition pour une maison à 20 millions. C'est la même chose ! Si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas une proposition pour gagner le contrat pour les droits TV. C'est un scandale", a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.



Pour rappel, la LFP a mis le groupe sino-espagnol en demeure pour le sommer de régler ce qu'il doit.