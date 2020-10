Villas-Boas juge la sanction de Payet trop sévère

André Villas-Boas considère que Dimitri Payet (33 ans) a été sanctionné trop sévèrement par la commission de discipline.





L'entraîneur de l'OM pense que la LFP a eu la main trop lourde avec son milieu offensif, suite au carton rouge dont il a écopé à Lyon : "On a pensé à faire appel au CNOSF. Le problème est que c'est considéré comme une faute grave et pas trop de chance pour faire appel. En comparaison avec d'autres cas comme Girotto et Aouar, c'est agressif ? C'est abusé. On a l'impression que Payet est dans le viseur de la commission de discipline. Déjà, en France, il y a trop de cartons rouges. Il y a une suspension pour trois jaunes en dix matchs, donc les bons joueurs ne sont jamais sur le terrain. Je suis désolé pour lui, on a décidé de ne pas faire appel. Il semble qu'il paie toujours pour les autres."



Payet paraît effectivement avoir droit à un traitement spécial depuis sa colère après un match joué contre Lyon, en mars 2015.