Amavi : "La LdC sans public, ça gâche un peu"

Jordan Amavi (26 ans) s'est exprimé sur la Ligue des Champions, qu'il va découvrir, cette saison. Il est déçu que le public ne puisse pas assister aux matchs.





"Ça va être ma première fois, c'est la plus belle des compétitions pour un club. L'OM est à sa place en Ligue des champions. Mais il y a Bordeaux avant", a déclaré le latéral gauche en conférence de presse. Il regrette néanmoins le contexte sanitaire, lequel n'autorisera pas de public : "Ça me fait un peu chier, c'est Marseille. On connait nos supporters et la ferveur autour de ce club. Déjà en championnat, c'est compliqué alors en Ligue des champions, ça va être chiant. Ça gâche un peu, oui, c'est un peu dommage."



Pour rappel, l'OM affrontera le FC Porto, Manchester City et l'Olympiakos, ces prochaines semaines.