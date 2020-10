L'OM s'intéresse aux fumigènes "sans chaleur"

L'OM s'est rapproché de Tommy Cordsen, l'inventeur du fumigène "sans chaleur".





Selon La Provence, le club marseillais est entré en contact avec le Danois, les ligues françaises et danoises, ainsi que le monde universitaire, pour "analyser, décortiquer et améliorer" le fumigène dit froid. "On s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour mettre en place un produit qui a tous les avantages du fumigène, sans la dangerosité ni les problématiques associées. On a identifié trois moyens d'agir : utiliser les fumigènes hors du virage, dans un bas de tribune par exemple, ou quand les joueurs ne sont pas sur le terrain. Ce sont deux options préconisées par la LFP mais qui n'étaient pas envisageables pour l'OM et ses supporters. On a donc privilégié une troisième piste : faire évoluer le produit en lui-même pour qu'il soit autorisé", a expliqué Julien Di Napoli, head of guest experience à l'OM.



S'il reste quelques étapes pour valider la possible utilisation de ces fumigènes dans les stades, il faudra ensuite convaincre les supporters de les employer. Et ça n'est pas gagné d'avance. Seul le Club des amis de l'OM aurait pour l'instant fait part de son intérêt.