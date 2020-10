Mediapro : L'Elysée n'envisage pas d'intervenir

S'il surveille l'évolution de la situation avec Mediapro, L'Elysée ne compte pas régler le dossier des droits TV à la place de la LFP.





"Nous n'allons pas intervenir auprès de Mediapro pour les aider à payer leurs dettes ou garantir les risques qu'ils ont pris dans le cadre d'un appel d'offres. Nous n'allons pas intervenir sur les droits télé", a indiqué une source proche du Président de la République au Monde. Elle juge en revanche la méthode de la chaîne de télévision "critiquable" et "déplorable". Et d'ajouter : "Ils considèrent que les conditions sanitaires affectent leur capacité à mener le tour de table financier. Ils n'ont pas encore réussi à emprunter auprès des banques les sommes dont ils ont besoin et ont des discussions avec l'actionnaire."



Pour rappel, Mediapro n'a pas versé les 172 millions d'euros prévus début octobre. Le football français se retrouve dans une situation très délicate.