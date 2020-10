Deschamps : "Il y a pas mal d'avantages dans ce système"

Didier Deschamps s'est exprimé au sujet du schéma qu'il privilégie désormais pour ses Bleus. Il s'agit d'un 4-4-2 en losange.





"On a eu trois oppositions différentes. Contre les Ukrainiens, on a pu dérouler et faire un festival offensif. Certes, il manquait beaucoup de joueurs chez eux, mais il ne faut pas enlever le mérite d'avoir mis autant de buts. Contre le Portugal, c'était un match de combattants, solide, fermé, face à l'une des meilleures nations européennes et mondiales. Contre la Croatie, c'était aussi une belle bataille", a détaillé le sélectionneur après le succès obtenu par ses troupes face à la Croatie (2-1).





"Je suis très fier et très satisfait"

Et de poursuivre : "Je tenais à ce qu'on reste sur un système. Je n'ai pas le temps de travailler autre chose. Vu que ça a tourné sur les trois matchs, ceux qui ne jouent pas savent ce que je leur demande, comme ceux qui commencent. Il y a pas mal d'avantages dans ce système. Les joueurs sont dans leurs meilleures positions, mais ça demande encore des ajustements. Je suis très fier et très satisfait de ce que l'ensemble du groupe a fait. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nations avec les mêmes résultats sur trois matchs."



Pour rappel, les Bleus ont rendez-vous avec la Finlande (11/11), le Portugal (14/11) et la Suède (17/11), en novembre.