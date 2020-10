Valbuena : "Neymar est à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo"

Mathieu Valbuena (36 ans) a expliqué pourquoi il ne considérait pas Neymar (28 ans) comme un très grand. Si le Brésilien paraît très fier de son salaire, il n'a en revanche pas remporté beaucoup de titres importants.





"Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c'est de gagner des titres majeurs. Il n'a gagné qu'une Ligue des Champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8, il n'a pas été performant quand on l'attendait, surtout en finale où il n'a pas été bon du tout (face au Bayern Munich). Il est très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo. Il brille en ligue 1, mais on n'attend pas de Neymar qu'il brille en Ligue 1. S'il veut se rapprocher de ce genre de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans de gros matches", a déclaré Petit Vélo sur l'antenne de RMC.



Et son attitude face à l'OM, il y a quelques semaines, n'aura certainement pas amélioré sa popularité.