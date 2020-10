La présidence de la LNR ? Boudjellal a "d'autres projets"

Mourad Boudjellal n'envisage pas de prendre la présidence de la LNR. Il pense orienter différemment sa carrière.





L'ancien patron du RCT s'est fait plus discret, ces dernières semaines. On n'entend plus parler du possible rachat de l'OM. Mais s'il avait développé un programme destiné à la Ligue nationale de rugby dans les colonnes de L'Équipe, durant l'été, il n'envisage pas de candidater à sa présidence. Interrogé par Actu Rugby, il a précisé qu'il pensait à autre chose pour son avenir : "Un intérêt pour la présidence de la LNR ? C'est complètement faux, j'ai d'autres projets", a-t-il lâché, laconique.



On n'a pas non plus de nouvelles de Mohamed Ayachi Ajroudi, avec qui il souhaite convaincre Frank McCourt de lui vendre le club. Les discussions sont-elles toujours en cours ? Réponse dans les prochaines semaines...