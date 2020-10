Rami en veut toujours à Eyraud

Adil Rami (34 ans) a réglé ses comptes avec Jacques-Henri Eyraud, qu'il ne porte pas dans son coeur. Il assure ne pas avoir été licencié à cause de l'émission Fort Boyard.





"J'adore ce club et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l'habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c'est la même chose dans le monde du foot. Il m'a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l'OM. On pense que c'est à cause de "Fort Boyard" (il avait participé à l'émission sans l'accord du club), mais ça n'a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j'ai été viré injustement et la justice fera son travail. Je suis tranquille, et comme dirait Ribéry, 'je n'ai keçaquadire'", a-t-il indiqué lors d'une interview accordée au Figaro.



Pour rappel, Rami a été licencié lors de l'été 2019. Les prud'hommes trancheront bientôt sur sa situation.