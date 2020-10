Mercato : deux clubs français ont pensé à Balotelli

Deux clubs de Ligue 1 ont coché le nom de Mario Balotelli (30 ans), ces dernières semaines. Ils ne sont toutefois pas allés très loin dans les discussions.





Selon les renseignements recueillis par L'Équipe, Nantes et l'ASSE ont pensé à l'ancien joueur de l'OM pour améliorer leur attaque. Christian Gourcuff aurait calmé l'enthousiaste des Canaris en confiant ses réticences, tandis que Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement stéphanoise, a pris des renseignements auprès du joueur et de son agent, Mino Raiola. Il n'est toutefois pas allé plus loin, s'interrogeant sur la motivation du joueur. Il était prêt à mettre un salaire de 100 000 euros bruts par mois sur la table, plus divers bonus.



La carrière de Mario Balotelli paraît encore avoir pris un coup, ces derniers mois. Il avait plutôt montré de belles choses, à Marseille, mais s'est effondré par la suite.