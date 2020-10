Mediapro : Di Meco est très inquiet pour le football français

Eric Di Meco se demande si le football français va parvenir à survivre à la défection de Mediapro. Il n'est pas confiant du tout.





"Cette histoire de Mediapro, c'est un tremblement de terre dans le football. Mediapro veut renégocier le contrat des Droits TV à cause du Covid-19. On peut le comprendre, même si on a l'impression qu'ils essayent d'utiliser la maladie pour gommer une connerie, celle d'acheter la L1 aussi cher et de la vendre aussi cher en abonnements. Les dirigeants français s'en prennent à Mediapro aujourd'hui. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Voilà ce qui arrive quand tu veux vendre ton championnat au-dessus de ce qu'il vaut. Les dirigeants n'ont pensé qu'à la rentabilité. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est juste l'appât du gain. Canal+, c'était le partenaire principal depuis des années, celui qui a fait monter les Droits TV en France. La LFP a voulu se couper de ce partenariat-là. Maintenant, la Ligue n'a plus que des clients. Là, le client n'est pas content de son produit. Franchement, je suis très très inquiet. Il n'y a pas de bonne solution. On va droit dans le mur. Car les clubs ont commencé à dépenser l'argent de Mediapro un an avant. Et Mediapro s'est tiré une balle dans le pied, car plus personne ne va s'abonner. Le modèle économique n'est pas viable. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir...", a déclaré le consultant sur l'antenne de RMC.



Fraîchement élu président de la LFP, Vincent Labrune doit faire face à l'une des crises les plus terribles jamais rencontrées par la Ligue 1.