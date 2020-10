Niang : "Thauvin mérite tout ce qui lui arrive"

Mamadou Niang a confié le bien qu'il pensait de Florian Thauvin (27 ans).





"Thauvin, c'est un joueur qui mérite tout ce qui lui arrive. Il a porté l'attaque de l'OM sur ses épaules ces dernières années. Mais au début, il avait eu pas mal de difficultés sous le maillot de l'OM. Et depuis son retour, mis à part sa grave blessure de la saison passée, ça se passe bien pour lui. Il a fait de grosses saisons à Marseille. Donc c'est normal qu'il arrive à ce niveau en termes de statistiques et de buts", a estimé l'ancien international sénégalais au micro de Téléfoot.



Thauvin a marqué 80 buts et délivré 47 passes décisives en 243 matchs sous le maillot phocéen, depuis 2013.