Deux banques prêtes à financer la Ligue 1 ?

La LFP aurait trouvé des établissements de crédit enclins à lui prêter une somme importante, afin de compenser la défection de Mediapro.





Selon L'Équipe, deux banques, dont une anglaise, sont disposés à prêter une grosse somme à la LFP pour faire face au non-paiement de la chaîne de télévision, ce mois d'octobre. Pour rappel, cette dernière devait verser 172 millions d'euros et souhaite désormais renégocier son contrat à la baisse. Le montant pourrait aussi être revu à la hausse pour couvrir le troisième versement prévu en décembre. On ne sait en revanche pas le taux discuté et la durée du remboursement.



La LFP refuse par ailleurs de négocier avec Mediapro, lequel aurait entamé une procédure de médiation auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre.