Jallet : "Dans ce système, Benedetto est esseulé"

Christophe Jallet considère que le schéma tactique de l'OM ne favorise pas Dario Benedetto (30 ans).





"Il aurait plus de facilité à se créer des occasions dans le petit jeu, en remise, en déviation. Là, il est capable de se créer beaucoup d'espace. Avec un joueur comme Dimitri Payet derrière lui, ça serait plus facile. Dans ce système, il est esseulé. Il y a moins de soutien de Sanson et Rongier. Il reçoit le ballon jamais dans de bonnes conditions quasiment", a estimé l'ancien joueur de Lyon au micro de Téléfoot. Et d'ajouter : "Jouer tout seul devant, c'est compliqué. À mon époque, pour moi, ça allait, car on avait beaucoup de maîtrise du ballon. Quand tu joues en point d'appui et que personne ne vient en soutien, c'est immédiatement très compliqué."



Cette saison, Benedetto n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets. On ne doute néanmoins pas qu'il saura se reprendre, ces prochaines semaines.