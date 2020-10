Lovren : "Caleta-Car va exploser dans quelques années"

Dejan Lovren (31 ans) prédit un bel avenir à Duje Caleta-Car (24 ans), qu'il imagine notamment bien évoluer en Premier League.





"Contre la Suède, c'était le deuxième match que je jouais à ses côtés, bravo à lui, il a très bien fait son travail, il a bien compris ce qu'on attendait de lui. Il montre ses qualités. Je ne doute pas qu'il va s'améliorer au fil du temps. Domagoj Vida est toujours là, mais la Croatie a de l'avenir à ce poste-là", a déclaré l'ancien joueur de Liverpool (propos relayés par La Provence).





"Duje pourrait facilement jouer en Angleterre"

Lovren garde un oeil sur la Ligue 1 : "Je regarde le championnat français, Duje joue magnifiquement bien. L'OM n'a pas très bien démarré sa saison, même s'il a pas mal de points (9) et qu'il reste encore beaucoup de matches. À mon avis, Duje pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d'autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort."



Cet été, Caleta-Car a notamment été convoité par West Ham. Il a néanmoins refusé de quitter Marseille, où il est engagé jusqu'en juin 2023.