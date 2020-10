Cissé parle d'une pépite du centre de formation

L'ancien avant-centre de l'OM, Djibril Cissé, a parlé de son neveu de 15 ans, Salomon, au journal La Provence.





"C'est une petite pépite. Il est plus doué que moi au même âge, techniquement plus fort. Ce n'est pas la même génération : aujourd'hui, ils n'apprennent pas les mêmes choses, ils sont un peu plus en avance sur nous. Il joue numéro 9 aussi. Il était au pole espoirs d'Aix-en-Provence avant, et il appartient à l'OM. On attend de voir. Il est jeune, il faut confirmer. Il progresse tranquillement, sans se prendre la tête. Je lui donne des conseils, mais je ne force pas les choses. S'il veut m'appeler, il peut."



Le jeune Salomon pourra effectivement prendre de bons conseils auprès de Djibril Cissé, qui a été 37 fois buteur avec l'OM entre 2006 et 2008, et qui a connu l'équipe de France à 41 reprises durant sa riche carrière.