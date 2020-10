Les premiers mots de Sarr au Bayern

L'ex-latéral de l'OM a été présenté à la presse allemande.





"Mes premières impressions sont vraiment bonnes. C'est la première fois que j'ai une expérience à l'étranger. Le match amical contre le Bayern (avec l'OM) a été un moment clé pour moi et je suis très heureux d'être ici. J'ai eu un excellent accueil et j'espère que nous gagnerons de nombreux titres."



Bouna Sarr a révélé par ailleurs qu'il visait d'autant plus les Bleus après ce transfert : "C'est un club très exposé, champion d'Europe en titre. Ce sera à moi de montrer sur le terrain, d'être bon avant tout pour prétendre à la sélection nationale. Les choses arriveront naturellement par la suite si je travaille bien et que je suis bon."



Le joueur de 28 ans en a profité pour lâcher quelques mots sur l'OM : "J'ai tout connu à Marseille, le rire, les larmes, mais je n'ai que de bons souvenirs, ça m'a forgé."