D2 Féminine : l'OM a concédé un nul

L'OM peine à lancer sa saison, en D2 Féminine.





Fraîchement relégué, le club phocéen n'a pas réussi ses débuts en D2 Féminine. Dimanche, il a concédé un nul sur le terrain de Grenoble (1-1). Au classement, il pointe à la 8e place, après cinq journées et avec un match en moins. Il est déjà à 11 points des premières et secondes places.



L'équipe féminine de l'OM est décidément bien loin du niveau auquel on l'attend.