Deschamps : "Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles"

L'équipe de France n'est pas parvenue à trouver la faille face au Portugal (0-0), dimanche soir. Didier Deschamps a livré son analyse de la rencontre.





"Le résultat me paraît logique au vu de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est un match solide, très tactique, où les deux défenses ont pris le pas sur les attaques. Il y a eu peu d'occasions, on est à peu près à égalité sur toute la ligne statistique. Ce n'était pas un mauvais match. On a eu un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps sans pour autant créer des décalages ou avoir des occasions. Les mouvements n'étaient pas suffisants, les passes n'arrivaient pas. Je m'attendais à ce type de match face à un adversaire compact qui défend bien. Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles sur le plan offensif", a notamment estimé le sélectionneur, après le match.



Les Bleus affronteront la Croatie, mercredi, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations.