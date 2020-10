Libbra : "C'est trop facile de taper sur Benedetto"

Marc Libbra a donné son point de vue sur la situation de Dario Benedetto (30 ans). Il pense que le schéma de jeu prôné par André Villas-Boas ne lui est pas favorable.





"Benedetto fait les appels, les contre-appels, sans recevoir le ballon. Il est disponible, fait les efforts, cavale de partout, mais n'a pas le moindre ballon. Alors, au bout d'une demi-heure, il décroche et ne se trouve plus devant le but. Il propose des solutions pour jouer. Tu peux mettre Benedetto, Germain ou qui tu veux, ce sera difficile pour un attaquant tant que l'OM ne construira pas ses actions et qu'il n'y aura pas de fonds de jeu. Il faudrait jouer pour lui. Si tu mets Benedetto à Rennes, il marquera autant que Guirassy. C'est trop facile de le descendre et de lui taper dessus", a estimé l'ancien attaquant de l'OM dans La Provence.



Pipa n'a pas marqué en 5 apparitions, cette saison. On peut imaginer qu'il connaîtra de meilleures périodes, dans les mois qui arrivent.